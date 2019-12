L’uomo del giorno | Antonio Juliano | da Maradona alla clamorosa rivelazione di un

(Di giovedì 26 dicembre 2019)giocò con la maglia del Napoli per tantissime stagioni, divenendone capitano e bandiera indimenticabile per i tifosi partenopei. Nato il 26 dicembre del 1942, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio,giocò 394 partite in Serie A con 26 marcature (505 presenze in totale). I genitori denunciarono la sua nascita solo il 1 gennaio del 1943. Nel palmarés difigurano le vittorie di due Coppe Italia (1962 e 1976), una Coppa delle Alpi nel 1966 e una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1976, oltre che il titolo europeo conquistato con la Nazionale italiana nel 1968. E’ stato il primo napoletano ad essere convocato nella Nazionale maggiore. Fu Giovanni Lambiase a portarlo nelle giovanili del Napoli. Pesaola lo porta in prima squadra, facendolo debuttare a 17 anni in Coppa Italia in semifinale contro il Mantova e successivamente in serie A contro l’Inter. ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

