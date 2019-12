Leggi la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Milioni di persone stanno assistendo a una rarasolare anulare, il cosiddetto “anello di fuoco”. Per alcune regioni del Golfo, dall'Arabia Saudita al Bahrain, il fenomeno non si verificava da circa un secolo. L'evento è stato visto dall'Arabia Saudita al Kenya, Emirati Arabi Uniti, fino all'

Agenzia_Ansa : L'ultima eclissi di Sole del 2019 #ANSA - rtl1025 : Le #eclissi anulari si verificano quando la #Luna non è abbastanza vicina alla #Terra per oscurare completamente il… - ilfoglio_it : [FOTO] L'ultima eclissi del 2019. Dall'Arabia saudita all'Australia, milioni di persone hanno assistito a un raro f… -