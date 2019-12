Lorenzo Fioramonti si è dimesso | il suo post d’addio | “Ai ragazzi chiedo di non

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Alle ragazze ed aiche fanno vivere la scuola e l’università italianadi non dimenticare mai l’importanza dei luoghi che attraversano per formarsi, senza arrendersi alla politica del ‘non si può fare’“. È questo l’auspicio che fa, il ministro dimissionario dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella sua lettera d’addio pubblicata su Facebook in cui ha chiarito i motivi che lo hanno portato a lasciare il suo incarico dando le dimissioni dal governo Conte 2, ovvero le scarse risorse stanziate dalla Manovra per scuola e ricerca. “Come diceva Gianni Rodari, dobbiamo imparare a fare le cose difficili. Perché a volte bisogna fare un passo indietro per farne due in avanti – scrive-. Alle persone con cui ho lavorato, dentro e fuori dal Ministero, dalla viceministra e sottosegretari ai ...

you_trend : ?? #BREAKING Si è dimesso il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti - fanpage : Il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Lorenzo #Fioramonti si è dimesso - mante : La lettera di Lorenzo Fioramonti sulle sue dimissioni. Che rischia di trasformare una persona normale in un eroe na… -