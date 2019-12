LORELLA BOCCIA Delicatezza e dolcezza | il pubblico la promuove | Rivelo

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 26 dicembre 2019): la trasmissione ha permesso alla ragazza di regalare grandi emozioni e svelare segreti. Ill'ha promossa.

Methamorphose29 : RT @MMasneri: Scusate ma Lorella Boccia sembro io che arrivo impreparata a un esame. Solo che io testa bassa e a casa, lei in prima tv. #ri… - guido_ragazzi94 : @Parpiglia Puoi dirlo forte Gabriele ma io dico che in Italia non esiste proprio una come Alketa ti fa innamorare i… - CrescenzoFilo : RT @roundsara: Lorella Boccia super scazzata con Colloricchio. #Rivelo -