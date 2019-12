Lo scrittore Ari Behn morto suicida | era l’ex marito della principessa Marta Luisa

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Lonorvegese Ari, 47 anni, ènel giorno di Natale. “È con grande tristezza nei nostri cuori che noi, i parenti più stretti di Ari, dobbiamo annunciare che si è tolto la vita oggi. Chiediamo il rispettonostra privacy nel futuro “, ha fatto sapere la famiglia dello, exMaria, tramite il proprio addetto stampa Geir Håkonsund. Chi era Arioggimolto amato in tutta Europa, Ariera una vera e propria istituzione in Norvegia e non solo per aver sposato nel 2002 laMaria, primogenita dei reali norvegesi. Il suo primo romanzo, “Fandens trist” è del 1999 maacquisì notorietà nel 2002 quando sposò la primogenita del re norvegese Harald V: i due, insieme, scrissero anche un libro sulle nozze, “From heart to heart”. I due poi ...

