Liverpool | Klopp sul Boxing-Day | «Giocare il 26 e il 28 è un crimine»

(Di giovedì 26 dicembre 2019), giornata di gare in Premier League. Ecco le parole del tecnico dei Reds proprio sulla questione Non si ferma il campionato in Inghilterra nonostante le feste di Natale. In Premier è sempre stato così anche se non tutti gli allenatori sono d’accordo. Ecco le parole del tecnico delriportate dal Daily Mail. «È quello che vuole la gente. Nessun allenatore ha problemi aa Santo Stefano, mail 26 e il 28 dicembre è un. Nessuno è d’accordo, ma va ancora così. Quest’anno noi giochiamo il 26 e il 29 e ci sembra quasi di essere in vacanza. E capisco tutti quelli che stanno dicendo che non dovrebbe accadere». «Naturalmente noi possiamo dire quello che vogliamo, ma non ci ascolta nessuno. Ogni anno per noi allenatori è la stessa storia, 26 e 28 dicembre. E la scienza sportiva non ti dà alcun modo di affrontare questa situazione. Il corpo ...

