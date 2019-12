LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | vola Civitanova | vincono Perugia e Verona | Milano

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-MONZA 8-10: errore di lettura di Sbertoli.-MONZA 8-9: diagonale di Kurek da posto due.-MONZA 8-8: Abdel Aziz vince un contrasto a rete con Yosifov.-MONZA 7-8: pallonetto vincente di Sedlacek.-MONZA 7-7: non passa l’attacco di Louati.-MONZA 6-7: Kurek a segno da seconda linea.-MONZA 6-6: ace di Sbertoli.-MONZA 5-6: pallonetto spinto di Clevenot su Orduna.-MONZA 4-6: muro a uno di Louati su Abdel Aziz.-MONZA 4-5: due attacchi consecutivi per Louati.-MONZA 4-3: parallela vincente di Nimir. PADOVA-MODENA 25-23: Hernandez regala alla Kione una vittoria sorprendente, ma allo stesso tempo meritata.-MONZA 2-1: mani-out di Abdel Aziz da seconda linea. SORA-11-25: tre punti fondamentali che rilancianoin zona play-off.-LATINA 25-22: la Sir ...

