LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | inizia il girone di ritorno!

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:57 Nell’anticipo di ieri Trento ha superato Ravenna 3-1. 17:54 Tutti i match prenderanno il via alle ore 18:00, tranne Milano-Monza, che inizierà alle 19:00. 17:51 Infine sarà la volta di Milano-Monza, derby lombardo che vale molto in ottica classifica finale: la Powerè reduce dalla vittoria contro Verona, che gli ha permesso di superare Trento, la Vero, invece, cercherà a tutti i costi di difendere la zona play-off. 17:48 Verona, dopo l’esclusione dalla Coppa Italia, avrà il dente avvelenato e andrà in caccia dei tre punti contro Sora, fanalino di coda con appena quattro punti. 17:45 Civitanova, assoluta dominatrice del campionato, si troverà davanti proprio i ragazzi di coach Gardini, sulla carta dovrebbe essere una sfida a senso unico in favore della Lube, ma Nelli e compagni saranno pronti a stupire 17:41 ...

OA_Sport : LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati 26 dicembre, spiccano Padova-Modena e Piacenza-Civitanova - TMSmodena : RT @modenavolley: Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi: oggi è #GameDay ???? ?? Padova ?? 18.00 ??? Kioene Arena ?? Sportube ?? Uno Volley ??… - modenavolley : Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi: oggi è #GameDay ???? ?? Padova ?? 18.00 ??? Kioene Arena ?? Sportube ?? Uno Vol… -