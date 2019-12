LIVE Sci alpino | Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Il francese Brice vince la prova

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32. Grandedi Rogerche sopravanza i due azzurri con 22 centesimi di vantaggio. 12.27: Questa la classifica dellasulla Stelvio: 1 PARIS Dominik ITA 1:55.64 2 CASSE Mattia ITA 1:55.72 +0.08 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:55.77 +0.13 4 FERSTL Josef GER 1:55.83 +0.19 5 FEUZ Beat SUI 1:55.93 +0.29 6 MAYER Matthias AUT 1:56.00 +0.36 7 REICHELT Hannes AUT 1:56.07 +0.43 8 CLAREY Johan FRA 1:56.38 +0.74 9 GANONG Travis USA 1:56.39 +0.75 10 ALLEGRE Nils FRA 1:56.55 +0.91 11 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:56.61 +0.97 12 MARSAGLIA Matteo ITA 1:56.75 +1.11 12.25: Si profila dunque una doppietta nellagenerale dellalibera sulla Stelvio di. Dominik Paris è in testa, quando sono scesi tutti i migliori e Mattia Casse conferma la crescita già evidenziata in altre gare chiudendo al secondo posto a soli 8 centesimi ...

enricospada2 : #FisAlpine #Scialpino #Sci #Bormio Prove generali per la doppia discesa di Bormio in programma domani e sabato. Att… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee della Stelvio - #alpino #Prova… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee della Stelvio -