(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di, match inaugurale della sedicesima giornata di2019-. La partita di oggi pomeriggio, oltre ad essere molto significativa per la zona alta della classifica, offre innumerevoli spunti di interesse e affascinanti narrazioni secondarie. Il primo personaggio su cui sarà focalizzata l’attenzione è sicuramente Ettore Messina. Il coach nativo di Catania, da pochi mesi sulla panchina dell’, ha vissuto una lunga storia d’amore con il, divisa in due tranche (la prima dal 2005 al 2009 e la seconda dal 2012 al 2014): durante questi sei anni Messina ha condotto il club russo per ben cinque volte alla finale di, conquistando due titoli (2006, 2008) e mantenendo una percentuale di vittorie pari al 78.8% (123 gare vinte, ...

Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta durissima in Russia a Santo Stefano -… - zazoomblog : DIRETTA Cska Mosca-Olimpia Milano Eurolega 2020 basket: orario d’inizio tv live streaming e programma - #DIRETTA… - zazoomnews : DIRETTA Cska Mosca-Olimpia Milano Eurolega 2020 basket: orario d’inizio tv live streaming e programma - #DIRETTA… -