LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | i meneghini resistono

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABrooks trova l’appoggio vincente a tabellone, ma gli arbitri segnalano un’infrazione di passi. 69-65 Palleggio, arresto e tiro per Hilliard. Pesante 0/2 per Micov dalla lunetta. Fallo di Hackett su Micov: due liberi in arrivo per il serbo. 67-65 Ancora Daniel Hackett! James penetra e scarica un ottimo assist per l’azzurro, che non sbaglia dall’arco. Timeout per Messina. 64-65 2/3 dalla lunetta per Hilliard. Fallo di Scola sul tentativo di tripla di Hilliard: tre liberi in arrivo per il numero 32 del. 62-65 Roll risponde con un canestro importante. 62-63 Tripla di Voigtmann. 59-63 Semigancio vincente di Scola. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO:59-61 59-61 ANCORA RODRIGUEZ! Esecuzione magistrale del Chacho, che trova la retina con una conclusione dalla media distanza. L’ultimo ...

