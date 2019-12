LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | grandissimo secondo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAKaleb Tarczewski starts tonight with the BIG Flush!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oW9fnImf39 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2019 18.55 Nel primo tempo hanno fatto un ottimo lavoro i lunghi milanesi, in particolare Kaleb Tarczewski, miglior marcatore dell’con 9 punti. Il top scorer dell’incontro è invece l’azzurro Daniel Hackett, unico giocatore in doppia cifra (12 punti). 18.52 I meneghini finora sono riusciti a contenere egregiamente l’ex Mike James: soltanto 5 punti con 1/7 dal campo per il nativo di Portland, che di norma si aggira sui 20.2 punti di media a partita. 18.50 L’doppia ilnelperiodo di gioco (13-26), andando meritatamente al riposo con sette lunghezze di margine. Decisivo un corposo parziale di 0-12 realizzato nella seconda ...

