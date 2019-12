LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | Daniel Hackett decisivo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI!78-75 78-75 Tripla a fil di sirena di Nedovic, inutile però ad evitare la sconfitta. 78-72scrive la parola fine sul match, layup vincente per l’azzurro. Palla persa da James, 30” alla fine. Tarczewski cancella il tiro dicon la stoppata, ma Rodriguez in transizione non riesce ad approfittarne: fondamentale il lavoro difensivo di James, che lo chiude regolarmente. 76-72 Gudaitis pescato perfettamente in mezzo al pitturato segna con la schiacciata. 76-70 Ancora, che entra in area e trova la parabola vincente. 74-70 RODRIGUEEEZ! Il Chacho trova una tripla pesantissima, -4 per l’. Errore pesante di Tarczewski, Gudaitis non riesce a trovare il tempo giusto per il rimbalzo. 3′ alla fine del match. Stoppata perentoria di Hines su Gudaitis. 74-67 ...

