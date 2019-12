LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | Daniel Hackett decisivo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 20.00 La nostratermina qui, Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Continuate a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati sul fantastico mondo dello sport. 19.58 Con questa vittoria ilsale a 11-5, mentreha ora un bilancio in perfetta parità (8 vittorie e 8 sconfitte). 19.56 Per l’i migliori realizzatori sono stati Sergio Rodriguez e Arturas Gudaitis, entrambi a segno con 13 punti; bene anche Kaleb Tarczewski, in doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi. 19.54 Prestazione super per, che ha messo a referto ben 28 punti con 6/9 al tiro dalla lunga distanza. L’ha deciso però di premiare come MVP della gara Mike James, autore di un ottimo secondo tempo con 17 punti, 11 assist e 6 ...

