Libia | Haftar avanza | Tripoli chiede truppe alla Turchia Erdogan | “A gennaio vota il

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’ta verso ovest continua: le forze dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifacontinuano ad avvicinarsi a, sede del governo libico di Sarraj, riconosciuto dcomunità internazionale. Raid aerei si sono abbattuti a 50 chilometri dcapitale contro la città di Zawiya, e alcuni testimoni riferiscono al Libya Observer che ci sono morti e feriti. L’urgenza di Sarraj di rispondere militarmente si fa sempre più pressante: il 27 novembre era stato siglato l’accordo tra lui e– che punta al controllo del Mediterraneo: tra i punti, includeva anche un’intesa per l’eventuale invio di militari in caso di escalation. Il momento sembra sia arrivato:, che ha detto di avere ricevuto dala richiesta di inviare, già l’8 e il 9, conta sull’approvazione da parte del ...

