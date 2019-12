Le strade italiane funestate da incidenti mortali nei giorni festivi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Centrata in pieno da un'auto lanciata a forte velocità. È morta così una 26enne volontaria della protezione civile di Arce, in provincia di Frosinone, mentre andava alla messa di Natele. Ifunestati da altrisulle: a Ragusa, ucciso un 22enne e quattro feriti nello scontro fra due auto. E una donna di 34 anni è morta in un incidente stradale alla periferia di Foggia. (Lapresse) Redazione 

Fiero70600786 : @Marek28165 'Cancelliamo tito broz dalle strade italiane' - giornalisteTV : RT @Fiero70600786: E pensare che in Italia esistono 12 comuni in cui esistono vie titolate al dittatore slavo ! ?????? CANCELLIAMO TITO BROZ… - BughiTamtam : RT @Fiero70600786: E pensare che in Italia esistono 12 comuni in cui esistono vie titolate al dittatore slavo ! ?????? CANCELLIAMO TITO BROZ… -