Le sfide vinte e perse dalla scienza nel 2019

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilè stato un anno dove piano piano si sono schiuse alcune porte del futuro. Il computing quantistico inizia a diventare realtà, l’esplorazione spaziale è in fermento, si intravedono soluzioni per malattie intrattabili come aids ed ebola. Ma su tutto questo c’è l’ombra nera della crisi climatica, che richiede interventi sempre più urgenti e che sembriamo sempre meno in grado di gestire. In Italia, intanto, prosegue l’anemia cronica del nostro sistema di ricerca. Ecco alcuni bilanci di un anno scientifico, come sempre, complesso. Un pianeta in caduta libera Manifestanti dei Fridays for Future (foto: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images) La vera grossa sfida persa di quest’anno, tanto per cambiare, è quella del clima. La Cop25 di Madrid è considerata quasi universalmente un fallimento. Qualche piccolo passo avanti c’è stato, come mettere sul piatto l’European Green Deal, ma ...

