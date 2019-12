Le pagelle del Benevento – Hetemaj è ovunque | Tuia sempre pronto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiVerona – Sesta vittoria consecutiva per ilche batte anche il Chievo 2-1 e non arresta la sua corsa in vetta alla classifica. Ledei giallorossi protagonisti al Bentegodi. Montipò 6,5: Commette una leggerezza in occasione del vantaggio clivense, ma nel finale è provvidenziale nel mantenere il vantaggio. Grande intervento di piede su Garritano, poi para anche su Giaccherini e manda in porto un altro successo. Maggio 6,5: Anche lui ha qualche responsabilità sul gol incassato, ma non si dà per vinto e si prende la migliore delle rivincite con una grande prestazione offensiva. Un palo (al 4′) e un gol, quello del pari, che rimette in carreggiata il. E’ in una forma smagliante, lo si vede dal modo in cui duella con Meggiorini. Caldirola 6,5: Gli avversari erano di alto livello e qualche problemino riescono a ...

