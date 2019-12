Le grandi cose iniziano con piccoli passi | ha detto la moglie di Schumacher

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Corinna, ladel pluricampione del mondo di F1 Michael, ha dato ai fan un insolito aggiornamento, pochi giorni prima del sesto anniversario dell'incidente sulla neve che è quasi costato la vita all'ex pilota. È quanto riferito dal tabloid britannico Mirror. "Lecon", avrebbela donna ai tifosi del marito, sulle cui condizioni di salute viene mantenuta una strettissima privacy dalla famiglia. In vista del lancio di una nuova pagina social da parte del fan club di, 'KeepFightingMichael', Corinna si è espressa parlando di "molte piccole particelle" che "possono formare un grande mosaico". Lo scorso settembre, la stampa francese aveva annunciato che il sette volte campione del mondo tedesco di F1 era stato ricoverato in gran segreto all'ospedale europeo Georges-Pompidou di Parigi ...

