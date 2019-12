Lazio | l’ex Mudingayi | «Ha tutto quello che serve per la Champions»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), le parole dell’ex biancocelestein merito al momento della squadra di Inzaghi e alla corsaIntervistato da fcinternews.it l’ex Gaby Mundigayi ha parlato degli obiettivi reali dellain questa stagione. «Lasta disputando un campionato eccezionale. I giocatori hanno preso coscienza dei propri mezzi. Non so se possano lottare per lo Scudetto, ma sicuramente in questa annata hannocheper strappare il biglietto che porta inLeague». Leggi su Calcionews24.com

L_Chiriatti : RT @carlakak: 'Sono G.Meloni,sono una mamma,sono Italiana e ho un Partito che crea lavoro... per le Procure'?? Sorella e Cognato(ex assesso… - CalcioPillole : Possibile trasferimento dalla #Salernitana alla #Lazio per l’ex Chievo #Kiyine. Giampiero Ventura smentisce: “Ho le… - infoitsport : Juventus Lazio, l’ex arbitro Pieri: «Il fallo di Matuidi su Luis Alberto era rosso diretto» -