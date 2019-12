L’asse russo-cinese sempre più vicino all’Iran

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Dopo mesi di indiscrezioni è stato infine confermato: il 27 dicembre inizierà una quattro-giorni di esercitazioni militari congiunte che vedrà le forze armate navali di Russia, Cina e Iran, impegnate in simulazioni anti-pirateria e antiterrorismo nelle acque internazionali fra l’oceano indiano settentrionale e il golfo dell’Oman. Si tratta dell’ultimo e significativo gesto di accomodamento che l’asse Mosca-Pechino rivolge a Teheran, un paese isolato internazionalmente, soffocato dal regime sanzionatorio ed impegnato in una scomoda guerra fredda contro degli attori-chiave del panorama regionale ed mondiale: Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita. Le esercitazioni L’obiettivo delle esercitazioni è la condivisione delle conoscenze e delle competenze dei tre paesi nel campo della sicurezza marittima, della difesa dalla pirateria e dal terrorismo, per migliorare ...

