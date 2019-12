Ladri a casa dell' influencer Taylor Mega a Milano Sono terrorizzata

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Furto nell'appartamento milanese di Elisa Todesco, meglio nota comeda oltre 2 milioni e 300 mila follower su Instagram. L'abitazione si trova a Brera e, in quel momento, la 26enne non era in. È stata una condomina, dopo aver sentito l'allarme, ad avvertire la polizia. Ancora da quantificare l'entitàa refurtiva. "". Così si definiscein una 'storia' postata sul suo profilo Instagram, dopo il furto subito ieri nella sua abitazione di Brera. "Visto che la notizia è di dominio pubblico - racconta l'di origini friulane - ne parlo. Ieri, mentre stavo a Udine è partito l'allarme. Ho chiamato le forze'ordine mentre istavano ancora incorsa da Udine ain tre ore. Ho trovato un bel macello.onestamente perché si stavano portando via degli oggetti ...

Agenzia_Italia : Ladri a casa dell'influencer #TaylorMega a Milano. 'Sono terrorizzata' - razorblack66 : RT @bertignac3: Io un regalo di Natale l’ho ricevuto. Non sono venuti nella casa di campagna i ladri, non c’è più nulla da rubare, tranne l… - repubblica : RT @RepubblicaTv: 'Sono terrorizzata': l'influencer Taylor Mega mostra su Instagram la casa visitata dai ladri -