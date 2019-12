L’addio di Fioramonti | perché ha lasciato il ministero dell’Istruzione?

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La notizia era già sui giornali, quando Lorenzol’ha spiegata. Con un lungo post su Facebook ha indicato le modalità e le motivazioni del suo addio al. «La sera del 23 dicembre, ho inviato al Presidente del Consiglio la lettera formale con cui rassegno le dimissioni da Ministro, dell’Università e della Ricerca», ha scritto. Ha aspettato il voto definitivo sulla Legge di Bilancio, ma la sua decisione ha radici lontane. «Ho accettato il mio incarico con l’unico fine di invertire in modo radicale la tendenza che da decenni mette la scuola, la formazione superiore e la ricerca italiana in condizioni di forte sofferenza. Mi sono impegnato per rimettere l’istruzione al centro del dibattito pubblico, sottolineando in ogni occasione quanto, senza adeguate risorse, fosse impossibile anche solo tamponare le emergenze che affliggono la scuola e ...

Agenzia_Italia : L'addio di #Fioramonti al governo con un post: 'Serviva più coraggio' - ilfoglio_it : Il ministro dell'Istruzione #Fioramonti spiega, su Facebook, la decisione di dimettersi: “Abbiamo raggiunto risulta… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: #Fioramonti si è dimesso: il Ministro dell’ #istruzione consegna le dimissioni a #Conte. Un passo indietro che arriva c… -