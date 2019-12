La soffiatrice di vetro | trama e cast del film in onda su Rai 3

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) LadiStasera, giovedì 26 dicembre 2019 (Santo Stefano), alle ore 21,20 su Rai 3 va inLadidiretto da Christiane Balthasar, con protagoniste Luise Heyer e Maria Ehrich. Ma di cosa parla? Qual è ladel? E il? Vediamolo insieme. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola inoggi:A Lauscha, una piccola cittadina della Germania, nel 1890, le sorelle Johanna e Marie Steinmann rimangono completamente sole dopo la morte del padre. L’uomo era un maestro soffiatore di, che ha trasmesso alle proprie figlie i trucchi del mestiere, nonostante l’arte vetraria in quegli anni fosse prerogativa maschile e vietata per legge alle donne. Johanna riesce ad ottenere il posto di assistente commerciale presso la vetreria di Friedhelm Strobel, mentre Marie dipinge gli oggetti in ...

CeccarelliL_ : Stasera in TV: “La soffiatrice di vetro”. Un film tedesco di Christiane Balthasar - misscharmy : @EnfantProdige @dumurin @AnnaSpocchiossa Quella forse l'ho vista una volta ma non la ricordo. Siccome la versione c… - zazoomblog : Stasera in tv film – La soffiatrice di vetro: trama del film di oggi 26 dicembre - #Stasera #soffiatrice #vetro:… -