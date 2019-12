La soffiatrice di vetro | trama | cast e anticipazioni del film stasera in tv

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ladidelin tv La prima serata del giovedì si apre all’insegna delle grandi emozioni con Ladi. La pellicola del 2016, in onda oggi 26 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Christiane Balthasar, regista tedesca nota al grande pubblico per opere come Clan Wagner, storia di una famiglia, Marie Brand e l’amore che non perdona, Die Kronzeugin – Mord in den Bergen, Tod am Engelstein e Meine Familie bringt mich um. Il lungometraggio dai toni drammatici, il cui titolo originale è Die Glasbläserin, è stato prodotto da Bavaria Fiction e distribuito da Arte. Ilinoltre, tratto dall’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning, ha potuto contare sulle musiche di Johannes Kobilke, la sceneggiatura di Léonie-Claire Breinersdorfer e la fotografia a cura di Hannes Hubach. Ma ...

