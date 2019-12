La salvano ma lei li denuncia

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Quando gli alpinisti subiscono incidenti e devono essere salvati, gli elicotteri sono la soluzione. Ma non tutte le esperienze di salvataggio in questo modo sono così positive. Quello che ha vissuto una donna in una circostanza simile è stato molto terribile. Katalin Metro è una donna di 74 anni che adora arrampicarsi con suo marito George Metro. All’inizio dell’anno hanno fatto un’escursione a Piestewa Peak, una montagna in Arizona vicino a Phoenix. La donna è inciampata e ha riportato ferite al viso e alla testa. Era disorientata e aveva bisogno di aiuto per scendere dalla montagna. Suo marito ha chiamato i vigili del fuoco di Phoenix. È arrivato un elicottero per portare via la signora, ma qualcosa è andato male. Misero Katalin su una brandina e tentarono di sollevarla dentro all’elicottero. Improvvisamente la brandina iniziò a girare in modo incontrollato ...

