La Russia vara un nuovo sottomarino nucleare classe Yasen-M (Di giovedì 26 dicembre 2019) Nella giornata di ieri, presso i cantieri navali Sevmash di Severodvinsk – oblast’ di Arcangelo – è stato varato un nuovo sottomarino a propulsione nucleare da attacco della nuova classe Yasen-M, il K-573 “Novosibirsk”. Il comando per il varo dell’unità navale è stato dato dal direttore ad interim dello stabilimento di Sevmash, Sergey Voronko, mentre la bottiglia cerimoniale di champagne che ha battezzato il “Novosibirsk” è stata rotta dal capitano Maxim Shpirko. La classe Yasen-M, così come l’unico esemplare della classe Yasen, sono dei sottomarini multiruolo: hanno cioè capacità proprie sia dei classici sottomarini da attacco (Ssn) sia dei sottomarini lanciamissili da crociera (Ssgn). Il primo esemplare dei nuovi sottomarini, il “Severodvinsk”, ha preso il mare nel 2013 ma ha subito ritardi durante le prove che hanno ... Leggi la notizia su it.insideover

