La prima tentazione di Cristo | attacco con molotov per gli autori del film Netfix su Gesù

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La sede dei Portas dos Fundo,dello scandaloso Ladi, ilNetflix con protagonista ungay, è stata attaccata con le. Ladi, nuovoNetflix che vede protagonista ungay (con tanto di fidanzato conosciuto nel deserto) aveva sollevato prevedibilmente delle polemiche, nei giorni scorsi, polemiche e petizioni con richiesta di cancellazione dalla piattaforma streaming che sono degenerate in uncon bottiglieindirizzate alla sede dei Portas dos Fundo,del. Una reazione violenta che è arrivata il giorno della vigilia di Natale e che fortunatamente non ha causato nessun ferito, ma dalla sede del collettivo, situata a Rio De Janeiro, in Brasile, i Portas dos Fundo hanno condannato con fermezza l'episodio. "La ...

AldoGiove : @CrawlThrouDark @JackalBourne @JohannesBuckler OK da tempo sulla prima. Sulla seconda... devo dire che non ci avevo… - SingleMalt_67 : RT @gayit: Molotov contro i produttori de 'La prima tentazione di Cristo' con Gesù gay - gayit : Molotov contro i produttori de 'La prima tentazione di Cristo' con Gesù gay -