La moglie di Michael Schumacher rompe il silenzio | Le cose grandi iniziano con

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Novella Toloni Mentre i fan lanciano la campagna social "KeepFighting", Corinnaha aggiornato i sostenitori del campione sulle sue condizioni a pochi giorni dal sesto anniversario dell’incidente sugli sci A pochi giorni dal sesto anniversario del brutto incidente che vide coinvoltosulle piste da sci sulle Alpi francesi, laCorinna lancia un messaggio di speranza. In occasione delle festività natalizie, Corinnaha scritto ai sostenitori del fan club Kerpen in Germania invitandoli a credere nella ripresa del campione di Formula Uno. Parole di positività e fiducia, riportate dal "The Mirror", che hanno fatto ben sperare sul possibile recupero del sette volte campione di F1. Era il 29 dicembre del 2013 quantofu vittima di un tragico incidente sugli sci sulle alpi francesi. In seguito alla violenta ...

