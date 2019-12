La furia di tre nigeriani dopo la cena alla Caritas | 40enne preso a bottigliate

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Luca Sablone Tutti hanno numerosi precedenti penali e sono in Italia con un permesso temporaneo per asilo politico: ora sono agli arresti domiciliari Attimi di paura e preoccupazione a Pescara dove, precisamente in via Alento, unè stato circondato, strattonato,e derubato da tre. È avvenuto verso le ore 4.30 della notte di martedì 24 dicembre nei pressi di piazza Santa Caterina. La vittima della violenta azione è stato un uomo di Lanciano che - come riportato da Il Centro - aveva dato una manodel posto per organizzare la tradizionaledi Natale per gli ospiti indigenti. La polizia è stata immediatamente avvertita: giunti sul posto, gli agenti hanno pocoindividuati i tre aggressori, che ora si trovano agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Adesso sarà fondamentale ascoltare le eventuali ...

