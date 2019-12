La confessione inaspettata della Balivo | Ho litigato con la Santarelli dietro le

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Anna Rossi Caterinaha confessato che in passato ha avuto una dura lite con la collega ElenaSia Caterinache Elenasono due personaggi televisivi molto amati. Entrambe sono madri e donne fortissime. Entrambe amano dirsi le cose in faccia, anche se queste "cose" non sono troppo belle. In questi giorni di festa, dove tutti - in teoria - dovrebbero essere più buoni, laha fatto una. Al suo pubblico, infatti, ha rivelato di avere avuto una lite con la collega Elena diversi anni fa. La "rissa" sarebbe avvenuta - come dicevamo - diversi anni fa,le quinte di un programma. Il tutto, quindi, sarebbe successo quando le due conduttrici non erano ancora famose, ma solamente due coetanee in cerca di successo. A scatenare la discussione, infatti, è stato proprio il senso di competizione. Ma cosa sarebbe ...

infoitcultura : Caterina Balivo, la confessione inaspettata sul marito e i figli - zazoomnews : Caterina Balivo la confessione inaspettata sul marito e i figli - #Caterina #Balivo #confessione - zazoomblog : Caterina Balivo la confessione inaspettata sul marito e i figli - #Caterina #Balivo #confessione -