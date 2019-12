La clamorosa svista arbitrale di Cosenza-Empoli

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 26 dicembre 2019) LadiSe la Serie A è andata in vacanza per le festività di fine anno, lo stesso non si può dire per la Serie B. La cadetteria è scesa in campo per il boxing day e ad aprire le danze è stato il lunch match delle ore 12:30. La vittoria è andata appannaggio della formazione calabrese, ma i toscani hanno parecchio da recriminare complice unache ha compromesso l’esito finale del risultato. LEGGI ANCHE: Dakar 2020: moto elettrica e camion ibrido, ecco i modelli innovativi Cosa è successo inCome detto, è stato ilad avere la maglio sull’grazie al gol decisivo siglato dall’attaccante Jaime Baez dopo dodici minuti di gioco. Un successo preziosissimo quello dei lupi, coinvolti nella lotta per non retrocedere. Ma il match è stato macchiato da ...

ItaSportPress : Cosenza-Empoli, clamorosa svista arbitrale nega pari ai toscani. Palla di mezzo metro supera la linea ma... -… - vitasportivait : #TheBestOf2019VS | ?? #NFL100 ?? ?? 20 gennaio I due Championship terminano all'overtime. AFC: Patriots a segno ne… - ndgian : @Renato_Corghi Grazie per la precisazione, clamorosa svista da parte mia. Mi scusi. -