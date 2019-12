La Cina ha testato un nuovo missile balistico (Di giovedì 26 dicembre 2019) Lo scorso 22 dicembre la Cina ha effettuato con successo un test di un nuovo missile balistico lanciabile da sottomarini (Slbm), il Jl-3, nel Mar Giallo e più precisamente nella sua parte più interna, il Golfo di Bohai. A riferirlo è stato il Washington Times che riporta fonti anonime del Pentagono che sostengono come il lancio sia stato attentamente monitorato dai satelliti spia americani, sebbene il portavoce per l’Asia del comando militare Usa, il tenente colonnello David W. Eastburn, non abbia né confermato né smentito la notizia. Il vettore è stato lanciato dal nuovo sottomarino lanciamissili balistici (Ssbn) di Pechino Type 094 (o classe Jin), successore dei vascelli Type 092 (o classe Xia). Non sono noti altri dettagli in merito al lancio se non quello che riguarda il suo esito positivo avvenuto con una traiettoria indicata genericamente come “verso ovest”. Il ... Leggi la notizia su it.insideover

Cina testato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cina testato