La Cassazione | coltivare Cannabis non è reato

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I paletti della minima quantità e dell’uso personale. Per la Suprema Corte la salute pubblica non può risultare pregiudicata dal singolo che fa crescere in casa una piantina di marijuana

