La capsula che doveva arrivare sulla Iss ha mancato l’obiettivo Ma c’è una buona notizia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Uno dei più importanti appuntamenti spaziali del 2019 è andato in scena: il lancio dellaStarliner CST-100 prodotta da Boeing. La Starliner CST-100 è stata pensata per trasportare passeggeri verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) nell’ambito del programma aperto ai privati della Nasa. Il volo di prova senza equipaggio è partito il 20 dicembre ma la missione non è andata a buon fine. Lacosì è stata deviata in un’orbita alternativa e ha potuto posarsi in sicurezza nel deserto del New Mexico il 23 dicembre. Partita mediante il razzo Atlas V da Cape Canaveral, laha bruciato più carburante del necessario a causa di un errore dell’orologio di missione, le cui ragioni sono ancora da comprendere. In questo modo hal’aggancio con la Iss. Gli otto giorni previsti presso la Stazione spaziale si sono ridotti a tre. L’atterraggio ...

