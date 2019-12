Kazakistan | cade aereo con 100 persone | almeno 12 morti

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Almaty, 27 dic. (AdnKronos/Dpa/Europa Press) – Sono 12 lemorte in un incidenteche inha visto coinvolto un velivolo della compagnia locale Bek Air con a bordo 95 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto alle 7.22 ora locale. L’, che era diretto a Nursultan, avrebbe perso quota poco dopo il decollo da Almaty e, secondo Kazinform, il velivolo – un Fokker 100 – ha così colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio. I soccorritori, intervenuti immediatamente, stanno cercando di trarre in salvo alcunerimaste all’interno dell’. Otto delle 12 vittime sono morte sul colpo, mentre altre quattro sono decedute in ospedale. Decine disono rimaste ferite. Il ministero degli Interni ha anche confermato che a bordo dell’della compagnia Bek Air ...

repubblica : Kazakistan, aereo con 100 persone a bordo cade vicino ad Almaty. Almeno 14 morti [aggiornamento delle 07:07] - repubblica : Kazakistan, aereo con 100 persone a bordo cade vicino ad Almaty [aggiornamento delle 05:13] - globalistIT : -