Kate risponde a Meghan e scompare dalla foto con William

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Per la Famiglia Reale britannica quello appena passato è stato un Natale a dir poco diverso dagli altri. Caratterizzato dalle ombre dello scandalo che ha coinvolto il Principe Andrea, dalle preoccupazioni per la salute di Filippo e dall’assenza di Harry e(esclusi dal video di auguri della Sovrana), il periodo delle Feste sta proseguendo all’insegna dei gossip riguardanti la presunta crisi tra. Dopo le rivelazioni del commentatore reale Omid Scobie e a seguito di diversi momenti che hanno visto i Duchi di Cambridge palesemente distanti, i rumors hanno ripreso a serpeggiare quando, nella giornata di ieri, sul profilo Instagram @kensingtonroyal, il canale ufficiale disul succitato social, è apparsa unadi famiglia in bianco e nero. Lo scatto ritraeche bacia sulla guancia il piccolo Louis – dall’espressione ...

