Juventus | Ronaldo | «Buffon? Pensavo fosse un bravo ragazzo | poi ne ho avuto la conferma»

(Di giovedì 26 dicembre 2019), lunga intervista realizzata a Cristianoda parte di Diletta Leotta. Ecco le parole del portoghese Intervista esclusiva realizzata da Diletta Leotta su Dazn. L’intervistato questa volta è Cristianoche si è raccontato ai microfoni della bella conduttrice. «Quella dello Stadium è stata davvero una notte speciale, in uno stadio bellissimo. Mi hanno applaudito. Quando mi è capitato di parlare conho sempre pensato di trovarmi davanti a una brava persona, unsimpatico, allegro. Dopo il gol si è semplicemente congratulato, è stato carino. Me lo ricordo molto bene, ho semprel’immagine di lui come un, cosa che poi ho potuto constatare con i miei occhi. Sempre pronto ad aiutare gli altri una bella sorpresa». Il gol più bello della mia carriera, parola di CristianoLinea Diletta con CR7 è su #DAZN ...

