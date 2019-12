Juventus | l’addio amaro di Mandzukic | «Grazie ad Allegri e Marotta» Il gelo coi vertici

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il croato Marioha lasciato sotto l’albero dei tifosi juventini un triste, quanto previsto, regalo di Natale. Già alla Vigilia, l’attaccante ha lasciato laper passare al club del Qatar Al Duhail, dopo settimane di tensioni nello spogliatoio bianconero con l’allenatore Maurizio Sarri, che non lo hai mai più tanto coinvolto nei suoi piani. «È impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci – ha scrittosui social – ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per quesa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la». È tra i ringraziamenti dell’attaccante che emerge più chiara l’amarezza con ijuventini.ringrazia «e mrper avermi voluto a Torino», ma non cita Andrea Agnelli e Fabio Paratici. «Ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni. Ho ...

