Judo | Grand Prix Tel Aviv 2020 | i convocati dell’Italia Fabio Basile guida la truppa

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il mondo delguarda ale il primo evento in ordine di tempo sarà ildi Tel(Israele), previsto dal 23 al 25 gennaio, che vedrà al via 547 atleti e 77 nazioni. Numerosa la spedizione azzurra che prenderà parte a questo evento in cerca di punti importanti in chiave ranking olimpico. Saranno 700 quelli destinati ai vincitori. Tra gli uomini vedremo Elios Manzi (-60 kg), Angelo Pantano (-60 kg), Biagio Stefananelli (-66 kg),(-73 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Andrea Regis (-81 kg), Matteo Marconcini (-90 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Giuliano Loporchio (-100 kg) e Vincenzo D’Arco (+100 kg), mentre tra le donne Francesca Giorda (-48 kg), Francesca Milani (-48 kg), Martina Lo Giudice (-57 kg), Nadia Simeoli (-63 kg), Maria Centracchio (-63 kg), Valeria Ferrari (-78 kg), Giorgia Stangherlin (-78 kg) ed Eleonora Geri ...

