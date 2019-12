Jennifer Lopez lato B esagerato sul cofano della macchina FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Oltre 100 milioni di followers e un successo mondiale da record,fa impazzire tutti. Ultimamente l’abbiamo vista sul grande schermo con “Le ragazze di Wall Street” in cui non solomostra le sue doti da attrice, ma anche una grande attitudine alla pole dance!b da paura anche a Natale Oggi la vediamo tutta in rosso per le festività natalizie! Prontissima ad allenarsi in vista dei mega banchetti familiari di questo Natale. Un corpo così ha bisogno di continue attenzioni, ancor più se hai unb assicurato per milioni di dollari! Malo sa benissimo e per questo a 50 anni sfoggia un fisico mozzafiato in un completino rosso coordinato alla sua auto. Posa per lo scatto, appoggiata sulsua decappottabile, con tutti i muscoli in contrazione e gli addominali che si intravedono. Che donna! L'articoloB ...

Vamor711 : @FrancescaXCVI La metà che posti è sicuramente figa quanto Jennifer Lopez ???? - FrancescaXCVI : Vorrei essere figa almeno la metà di quanto è figa Jennifer Lopez a 50 anni #ricominciodame - SimonaCroisette : Ricomincia da me bel film io adoro Jennifer Lopez poi sto film ha tanti luoghi di NY che fanno tanto Gossip Girl -