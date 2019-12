Istruzione | sarà Nicola Morra il nuovo Ministro?

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sono passate poche ore dall'annuncio delle dimissioni deldell'Lorenzo Fioramonti, che nel giorno di Natale ha comunicato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l'intenzione di fare un passo indietro a causa dei pochi fondi concessi nella manovra finanziaria alla scuola, l'università e la ricerca, e sembra già partito il toto-nomi per la sua sostituzione.Il nome che si sta susseguendo con insistenza è quello di, attuale presidente della commissione Antimafia e già inserito nella rosa dei possibili Ministri dell'nei mesi scorsi, quando si andava delineando il Conte Bis. M5S,avvisa Di Maio: "L’uomo solo al comando scoppia" All’indomani del voto di Rousseau sulle elezioni in Calabria ed Emilia Romagna, è resa dei conti nel Movimento 5 Stelle: le parole del senatoreIl ...

