Istruzione e Ricerca | il ministro Fioramonti ha rassegnato le dimissioni

(Di giovedì 26 dicembre 2019) IlLorenzohale suecon una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La decisione sarebbe legata alla mancanza di fondi nella Manovra: già dai primi giorni del suo mandato aveva chiesto risorse per 3 miliardi di euro. Dopo ledi, secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, torna a circolare il nome di Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia. Morra era già stato indicato come papabile per diventaredurante la formazione del governo Conte-bis.L'articolo: ilhaleMeteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

fanpage : Il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Lorenzo #Fioramonti si è dimesso - AnnaAscani : Il #decretoscuola è legge. Un impegno mantenuto nei confronti di chi lavora in scuole, atenei e enti di ricerca. Ar… - ClaudioElsevier : L’Italia è nella top 10 in EU e nel mondo per quantità e qualità di ricerca scientifica. Il governo non la sostiene… -