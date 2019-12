Iraq | Guerini visita la base italiana a Erbil | “La Difesa è una parte importante della

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Laè unasovranità nazionale, ogni contingente è un pezzo dell’ Italia”. E’ è il saluto rivolto dal ministro, Lorenzo, ai militari italiani impegnati indurante laalla vigilia di Natale. Il ministro ha spiegato di aver voluto portare ai nostri soldati il saluto delle istituzioni e di tutti gli italiani., rientrato a Roma in nottata, ha anche voluto salutare dall’i cinque militari italiani che il 10 novembre scorso sono rimasti coinvolti in un attentato terroristico proprio in, ha fatto sapere un comunicato. Dopo la messa officiata dall’ordinario militare, mons. Santo Marcianò, nella sede di Camp Sinagra, c’è stato lo scambio di auguri con i militari italiani, cui il ministro ha rivolto il suo ringraziamento per quanto viene fatto per costruire ...

