Inzaghi | “Abbiamo voluto questo successo | un’altra vittoria meritata”

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiVerona – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento essere ospite del Chievo Verona. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Bentegodi” per affrontare la formazione di Michele Marcolini. Questi i temi affrontati in conferenza dal tecnico della Strega dopo la sfida con i clivensi. Partita – “L’atmosfera del Bentegodi ci ha leggermente condizionato all’inizio del match, infatti il nostro avvio è stato stentato. Dopo, però, è subentrato l’orgoglio e i miei ragazzi hanno dimostrato di non volersi accontentare. Dopo il pareggio hanno giocato per vincere e sono riusciti a spuntarla. Sembravano noi quelli che in classifica dovevano recuperare”. Andamento – “Abbiamo incontrato delle difficoltà, è ...

