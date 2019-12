Inter | si complica la pista Vidal | le ultime da Barcellona

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le recenti trattative delostacolano l’approdo di Arturoalla corte di Antonio Conte, tecnico dell’A dispetto del reciproco apprezzamento, Arturopotrebbe non riuscire a vestire la maglia dell’. Il cileno, attualmente fra le file del, potrebbe restare nella capitale catalana per via di una partenza in casa blaugrana. Come si apprende dal Mundo Deportivo, infatti, la società sarebbe vicina alla cessione in prestito del centrocamCarles Alena al Betis Siviglia. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi, le chances di un ritorno in Italia disi abbasserebbero in maniera consistente. Leggi su Calcionews24.com

passione_inter : Arteta complica il colpo Xhaka: Inter, Napoli e Milan erano su di lui - - sportli26181512 : Milan, Inter e Napoli: Arteta complica il colpo Xhaka: Milan, Inter e Napoli lo avevano messo nel mirino in vista..… - passione_inter : Calciomercato Inter, si complica la pista Vidal? Ecco l'alternativa - -