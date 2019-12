Inter | Lautaro d’oro | crescita più alta d’Europa per il cartellino del Toro

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)Martinez sempre più prezioso: il valore del giocatore dell’è quello che ha subito lapiù grande fra i talenti europeiMartinez si è ritagliato un ruolo di primissimo ordine fra le file dell’di Antonio Conte. Il giovane attaccante con le sue brillanti prestazioni ha contribuito all’innalzamento del valore di mercato del suo. Secondo le stime del portale Transfermarkt, quella dell’argentino è lapiùd’Europa fra i principali talenti dei campionati del Vecchio continente. Si parla di un’impennata del 166,7%. Ecco la classifica stilata da Transfermarkt: 1.MARTINEZ (): da 30 a 80 milioni 2. Haaland (Salisburgo): da 5 a 45 milioni 3. Ansu Fati (Barcellona): da 0 a 40 milioni 4. Odegaard (Real Sociedad): da 15 a 50 milioni 5. Mount (Chelsea): da 12 a 45 milioni 6. Camavinga ...

FamigliaBasile : @Inter Sicuramente Lukaku per Lautaro ?? - EnzoArlotta29 : RT @fcin1908it: Lautaro tesoro Inter: valore schizza del 166,7%, top in Europa. Battuti altri 2 giovani fenomeni - - fcin1908it : Lautaro tesoro Inter: valore schizza del 166,7%, top in Europa. Battuti altri 2 giovani fenomeni -… -