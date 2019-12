Indonesia | bus precipitato in burrone | il bilancio delle vittime sale a 35

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si è aggravato ildell’incidente avvenuto lunedì sera a Sumatra, in: un autobus èper 150 metri in un. Lesono 35, secondo quanto riferito dal portavoce dei servizi di soccorso locali. Si tratta di 16 uomini e 19 donne. L’autobus di trasporto regionale è caduto neled è finito in un fiume. Alcuni sopravvissuti hanno riferito alla polizia che al momento dell’incidente a bordo si trovavano una cinquantina di persone.L'articolo, busin: ila 35 Meteo Web.

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, bus precipita in burrone: morti salgono a 28 morti, 8 bimbi #Sumatra - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, bus precipita in burrone: morti salgono a 28 morti, 8 bimbi #Sumatra - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, bus precipita in burrone: morti salgono a 28 morti, 8 bimbi #Sumatra -