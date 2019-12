In Francia lo sciopero è come una guerra sociale

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È? E inil sindacato è un’organizzazione che ha il compito di trattare per ottenere migliori stipendi e migliori condizioni di lavoro oppure è “une organisation révolutionnaire comme disait Lenin” per ripetere le parole dell’ultra-cheminot (così lo definiscono i giornali) Laurent Brun, il leader rosso dei macchinisti, uno che vuole continuare a oltranza loper difendere il regime speciale che consente a lui e a qualche decina di migliaia di suoi colleghi di andare in pensione a 52 anni con un assegno (medio) di 3.700 euro? (Leggi il del 10 dicembre scorso).Dopo tre settimane di paralisi quasi totale a Parigi e nelle grandi città, mentre il governo prova ad aprire un qualche canale di negoziato sulla riforma previdenziale (Edouard Philippe ha garantito di essere “ferme mais ...

hrdcrimar : RT @MarcoRizzoPC: In Italia se ne parla poco ma le proteste contro il taglio delle pensioni in Francia ora vanno anche a passo di danza. I… - MariMario1 : RT @MarcoRizzoPC: In Italia se ne parla poco ma le proteste contro il taglio delle pensioni in Francia ora vanno anche a passo di danza. I… - GgvfLucien : RT @MarcoRizzoPC: In Italia se ne parla poco ma le proteste contro il taglio delle pensioni in Francia ora vanno anche a passo di danza. I… -