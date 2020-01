Il Primo Natale incassi record il 25 dicembre per Ficarra e Picone, film italiano più visto del 2019, soffiato il primato a “Dieci giorni senza mamma” (Di giovedì 26 dicembre 2019) Il Primo Natale raggiunge 166.641 telespettatori nel giorno di Natale, è record per Ficarra e Picone film italiano più visto nel 2019 Il Primo Natale sbanca il Box Office italiano proprio nel giorno di Natale. Ficarra e Picone festeggiano il record dell’anno di incassi. Con 166.641 spettatori per un totale di € 1.164.118,00 “Il Primo Natale” è il film italiano più visto del 2019. Corona soffiata negli ultimi 6 giorni dell’anno a “10 giorni senza mamma” che ha perso il primato il 25 dicembre con € 7.478.543. Con l’assenza dei cinepanettoni, possiamo eleggere “Il Primo Natale” di Ficarra e Picone il film italiano di Natale del 2019. Attualmente è Primo nel Box Office italiano con un incasso totale di € 7.915.828, alle spalle di Pinocchio che ieri ha incassato € 1.140.617 con 159.297 presenze. Il Primo Natale incassi ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

PaolaTavernaM5S : È il primo Natale in cui lo Stato torna vicino ai cittadini meno fortunati. Con più di 1milione di domande accolte… - FicarraePicone : Ieri il nostro film con 166.641 spettatori è stato il film più visto in Italia, diventando il primo film italiano d… - enpaonlus : «Rinuncio al motorino»: così Christian ha convinto i genitori ad adottare il cane Greta -